برلماني يوضح تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد| فيديو

قال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون العمل الجديد يستهدف القطاع الخاص لأنه هو قاطرة التنمية ، مؤكدا أن الهدف من القانون الجديد أحداث توازن بين صاحب العمل والعامل .

واضاف الخولي خلال لقائه في برنامج " السلطة التشريعية " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن قانون العمل الجديد لا يقتصر علي العاملين في المنشأة الكبيرة فقط ولكنة يشمل العاملين في المحال التجارية والورش أيضا.



ومن جانبها أوضحت نهي زكي عضو مجلس الشيوخ ، إن العمل الحكومي يوفر الأمان الوظيفي ولكن الأن لا يوجد بالدولة تعينات وفكرة قانون العمل الجديد جاءت من اجل تشجيع العمل في القطاع الخاص حتي يتجه اليه المواطنين .