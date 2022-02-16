الجريمة يحقق 26 مليون جنيه.. تعرف علي إجمالي إيرادات الأفلام

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة شديدة على الإيرادات في الفترة الحالية بين 8 أفلام، هي: " فيلم الجريمة والكاهن ومن أجل زيكو وتماسيح النيل وقمر 14 وحامل اللقب ومعالي ماما و11.11”، وهو ما يعكس حالة من الانتعاش الفني.

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد عرض فيلمي 11.11 ومعالي ماما.

فيلم الجريمة

وحقق فيلم “الجريمة” إيرادات بلغت قيمتها 26 مليون و919 ألف و627 جنيها ليحتل المركز الأول.

فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي وتأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم من أجل زيكو

جاء في المركز الثاني فيلم “من أجل زيكو” والذي حقق إيرادات بلغت قيمته 23 مليون و716 ألف و293 جنيها.

الفيلم يقوم ببطولته كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبي ومحمود حافظ وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمي.

فيلم حامل اللقب

بينما حل في المركز الثالث فيلم "حامل اللقب" والذي بلغت إجمالي إيرادات حتى الآن 5 ملايين و68 ألف و666 جنيها.

فيلم حامل اللقب يقوم ببطولته كل من هشام ماجد في أول بطولة بمفرده بعيدا عن شيكو ويشاركه أيضا دينا الشربيني.

فيلم الكاهن

وحقق فيلم “الكاهن” إيرادات وبلغت قيمتها 3 مليون و680 ألف و828 جنيها ليحتل المركز الرابع.

وفيلم “الكاهن” يقوم ببطولته إياد نصار ودرة وجمال سليمان وحسين فهمى وإخراج عثمان ابو لبن.

فيلم قمر 14

وحقق فيلم “قمر 14” إيرادات بلغت قيمتها 2 مليون و341 ألف و82 جنيها ليحتل بذلك المركز الخامس.

والفيلم يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم خالد النبوى وشيرين رضا ومى الغيطى وأحمد مالك وأحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وغادة عادل وخالد انور وإخراج هادى الباجورى.

فيلم تماسيح النيل

وحقق فيلم “تماسيح النيل” إيرادات بلغت قيمتها 2 مليون و239 ألف و927 جنيها ليحتل المركز السادس.

يذكر أن فيلم تماسيح النيل يشارك في بطولته أيضا كل من الفنانين ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

فيلم 11.11

بينما جاء في المركز السابع فيلم "11.11" حيث حقق إيرادات إجمالية حتى الآن بلغت قيمتها مليون و189 ألف و767 جنيها.

فيلم"11.11"يقوم ببطولته كل من غادة عادل واياد نصار وتدور احداثه في إطار تشويقي.

فيلم معالي ماما

أما فيلم"معالي ماما" حل في المركز الثامن ليحقق إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 180 ألف و817 جنيها.

فيلم "معالي ماما" يقوم ببطولته كل من بشرى ومحمود الليثي وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا.