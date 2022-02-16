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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء الإسكندرية يعود إلى قائمة اللويدز لأفضل موانئ العالم في 2021

صورة أرشيفية لميناء
صورة أرشيفية لميناء الإسكندرية

نجحت جهود الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من خلال اتخاذ كافة التنسيقات مع منظمة اللويدز في إعادة إدراج الهيئة على قائمة لويدز لأفضل موانئ العالم الصادرة في عام 2021 والتي تعتمد في تصنيفها بشكل أساسي على حجم تداول الحاويات.

يذكر أن ميناء الإسكندرية قد تم رفعه من هذا التصنيف خلال العامين السابقين ليس بسبب تراجع معدلات الاداء بالميناء ، ولكن نظرا للتصور الخاطئ الذي شاب مفهوم القائمين على التصنيف من اعتبار كل من ميناءي الاسكندريه والدخيله كميناءين منفصلين يتبعان كيانين مستقلين عن بعضهما؛ مما أدى الى تقسيم حجم التداول الكلي للحاويات بينهما بدلا من احتسابه بشكل مجمع كحجم تداول للهيئة العامه لميناء الإسكندرية.

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هذا وقد قامت الهيئة بتوجيهات من الربان طارق شاهين رئيس مجلس الاداره باتخاذ كافة الاجراءات اللازمه لتصحيح ذلك المفهوم وتوضيح أن ميناءي الإسكندرية والدخيلة إنما هما تقسيمان إداريان تابعان لجهة واحدة وهي الهيئه العامة لميناء الاسكندرية.

وقد أسفر ذلك عن إعادة إدراج الهيئة العامه لميناء الاسكندرية في قائمة أفضل موانئ العالم الصادر في عام 2021 ؛ حيث  اشار تفصيل البيان الصادر عن منظمة لويدز بان ميناء الاسكندرية يعتبر احد اهم الموانئ في شرق المتوسط، ويتداول 60% تقريبا من التجاره الخارجيه لجمهوريه مصر العربية.

كما أنه يوجد بالميناء مشغلان رئيسيان لمحطات تداول الحاويات بكل من مينائي الإسكندرية والدخيلة ؛ غير أنه من المقرر إنضمام مشغل اخر عالمي وهو CMA CGM  وذلك لتشغيل محطة تحيا مصر (المحطة متعدده الاغراض على الارصفه من 55-62) والواقعة على مساحه 560 ألف م2 وبطول أرصفة تصل إلى 2,5كم  بطاقة تداول تصل إلى 1,5 مليون حاوية مكافئة تقريباً

هذا وقد تضمن البيان الصادر عن هيئه ميناء الإسكندرية ان هناك محطه متعدده أغراض اخرى جاري اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشائها على رصيف 100 بميناء الدخيله والتي ستكون قادرة على تداول ما بين 9 الى 11 مليون طن من البضائع المحواه وتصل مساحتها الإجمالية إلى  660 الف م2 وبأعماق أرصفة تصل الى 18 مترا.

هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات الاخرى التي ستعزز في مجموعها قدرات التداول بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية بشكل كبير عند اكتمالها مما سيجعلها الميناء البحري الأكبر على البحر المتوسط.
 
 
 
 

الاسكندرية التجارة الخارجية شرق المتوسط جمهورية مصر العربية غرق مركب ميناء الإسكندرية بحر المتوسط حجم التداول

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