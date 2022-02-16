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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وحدات سكنية في 15 مدينة..الإسكان توضح طرق الحجز والشروط الواجب توافرها في المتقدم

المهندس عمرو خطاب
المهندس عمرو خطاب

قال المهندس عمرو خطاب، معاون وزير الإسكان والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة تعمل على طرح وحدات الإسكان المتوسط في كل المدن حتى يستفيد الشباب في كل أنحاء الجمهورية، منوهاً إلى أنه تم طرح وحدات سكنية في مدينة الشروق، والقاهرة الجديدة، والمنيا، وغرب أسيوط، ودمياط، والعاشر من رمضان، و٦ أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور.

وأضاف عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على فضائية "الأولى"، أنه تم طرح الوحدات السكنية في حوالي ١٥ مدينة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم طرح حوالي ٧ آلاف وحدة سكنية مختلفة في ٣ مشروعات وهي: سكن مصر، ودار مصر، وجنة.

وتابع معاون وزير الإسكان والمتحدث باسم الوزراة، أن هذه المشروعات يوجد بها تنوع في المساحات، حيث يوجد في مشروع سكن مصر من ١٠٠ إلى ١٣٠ مترا، وفي دار مصر يوجد من ١٠٠ إلى ١٥٠ مترا، وفي جنة يوجد من ١٠٠ إلى ١٥١ مترا.

وأوضح عمرو خطاب طرق حجز هذه الوحدات السكنية، وهو من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منوهاً إلى أن البوابة الإلكترونية يوجد بها أيقونة للحجز مباشرة، حيث يقوم الحاجز بعمل حساب إلكتروني على الموقع، وبعدها يقوم بتنزيل كراسة الشروط بشكل مجاني.

وذكر معاون وزير الإسكان والمتحدث باسم الوزارة، أن المشتري يستطيع من خلال كراسة الشروط معرفة الوحدات السكنية المتبقية والمواقع والمكان المناسب له، وأسعار الوحدات في كل مدينة. 

وأشار عمرو خطاب إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدم لحجز الوحدة، قائلاً إنه يجب أن يكون عمره أكثر من ٢١ عاماً، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري له ١٠ آلاف، وإذا كانت أسرة يكون الحد الأقصى للدخل الشهري لها حوالي ١٤ ألف جنيه.
 

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