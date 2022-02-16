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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تبطين 248 كيلو وجارٍ العمل في 110 ترع

تبطين الترع
تبطين الترع

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن  أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة  مستمرة، فتم الانتهاء من تبطين 248 كيلو ترع وجار العمل في 110 ترعة في قرى المحافظة، كما تم الانتهاء من تم الانتهاء من 14 عملية لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، وجارٍ طرح 15 ترعة بطول 59 كيلو مترا، بتكلفة 254 مليون جنيه.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي، لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى بإشراف المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الري بكفر الشيخ، موجها الشكر لكل العاملين في المشروع القومي.

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وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

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