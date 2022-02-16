آداب القاهرة: 22 فبراير أخر موعد لـ قبول التماسات دبلومات الدراسات العليا

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول لطلاب لبرامج الخاصة للعام الجامعى 2021-2022 .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، انه تم إعلان جزء من نتائج لفصل الدراسى الأول ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الليسانس بنظام الفصلين نهاية هذا الاسبوع .

وأضاف “ شاهين ” ، انه تم ف قبول الالتماسات لطلاب دبلومات الدراست العليا حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 من فبراير الجارى .

على الجانب الأخر ، أنهت مدن جامعة القاهرة استعداداتها لاستقبال الطلاب المغتربين والوافدين لتسكينهم بالمدن الجامعية خلال الفصل الدراسي الثاني وفقًا لجداول التسكين بكل مدينة من المدن، وذلك بعد استكمال أعمال الصيانة وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، إلى جانب تركيب شبكة حديثة للإطفاء ومكافحة الحرائق.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه يتم حاليًا تركيب شبكة إطفاء ومكافحة حرائق مطابقة للمواصفات العالمية لتوفير السلامة العامة للحفاظ على الطلاب والممتلكات، حيث تتسع المدن الخمسة لجامعة القاهرة لنحو 14 ألف طالبًا وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر ودائم لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب المغتربين والوافدين حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع.