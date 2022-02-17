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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤتمر صحفى لعبد السند يمامة المرشح لرئاسة حزب الوفد.. اليوم

عبد السند يمامة يتقدم
عبد السند يمامة يتقدم بأوراق ترشحه لإنتخابات رئاسة الوفد

قال الدكتور عبد السند يمامة ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بمقر بيت الأمة بمنزل سعد زغلول بمنطقة وسط البلد، في تمام الساعة الثانية ظهرا؛ لإعلان برنامجه الانتخابي والرد على تساؤلات الصحفيين ووسائل الإعلام.

وكان الدكتور عبد السند يمامة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تقدم أمس الأربعاء، بأوراق الترشح لانتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في 11 مارس المقبل 2022.

وتلقى طلب الترشح من أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلا من: المستشار عيد هيكل رئيس اللجنة بالإنابة ، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس تحرير جريدة الوفد، وكاظم فاضل، سكرتير عام مساعد الحزب، وأيمن محمد سيد، المدير المالي للحزب.

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، عملها السبت الماضي، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في المقر الرئيسي بالدقي لتلقي طلبات المرشحين، على أن تستمر في استقبال الراغبين في الترشح حتى نهاية الأسبوع.

وكان  المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، قد تقدم السبت الماضي بأوراق الترشح لانتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في 11 مارس المقبل.

وتضم اللجنة كلًا من: فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقررا، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وأيمن محمد سيد سكرتير اللجنة.

بيت الأمة منزل سعد زغلول وسط البلد اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 طلبات المرشحين

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