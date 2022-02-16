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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يستكمل لقاءاته الجماهيرية مع المواطنين ويستمع لمطالبهم ويوجه لحلها

صدى البلد

أستكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية الدورية بقاعة عروس النيل حيث إستمع لشكاوى ومطالب حوالى 35 مواطن ومواطنة ،وقد شهد اللقاء العديد من المطالب الخاصة بالحالات الإنسانية والمرضية ، بالإضافة إلى المطالب الجماهيرية العامة. 

وشدد محافظ أسوان على حصر جميع الوحدات السكنية والبلوكات التي شهدت استيلاء بعض الخارجين عن القانون عليها بمساكن الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة تمهيداً للتنسيق مع مديرية أمن أسوان لتنظيم حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإخلاء الإدارى لها. 

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وخلال اللقاء الجماهيرى استجاب  اللواء أشرف عطية لبعض الحالات الإنسانية والمرضية سواء بالعلاج على نفقة الدولة لإجراء عمليات جراحية ضرورية ، وصرف أدوية مجانية أو تسهيل الإجراءات الخاصة بصرف معاشات المعاقين وتكافل وكرامة والتضامن الاجتماعي ، علاوة على رفع كفاءة أحد المنازل التي تعرضت لحريق بمنطقة الحكروب مع توفير مسكن مؤقت لحين جاهزية منزلهم. 

ووجه المحافظ إلى توفير فرصة عمل ومأوى لأحد كبار السن بعد إعاقة أولاده له ، بجانب توفير فرصة عمل ومسكن بحى السلام لأحد الشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توفير جهاز تعويضى له بالتنسيق مع جميعة المحاربين القدماء ، وأيضاً صرف أجهزة كهربائية لعدد من الفتيات من الأسر الأكثر احتياجا .

هذا ووسط أجواء من العفو والتسامح شهدت قرية فطيرة بمركز كوم أمبو وبحضور نحو 4 ألاف مواطن مراسم الصلح بين عائلتى آل القريش وآل نجار حيث أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء محمد البنا بالحضور وإلقاء كلمة المحافظ. 

وقد شهد الصلح اللواء أيمن خلاف مساعد مدير أمن أسوان ، والقيادات الدينية والأمنية والشعبية والتنفيذية ، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الصلح برئاسة فضيلة الشيخ عبد السلام مصطفى. 

وقد أكد محافظ أسوان فى كلمته على ضرورة تقديم النصيحة والتوعية لأبنائنا وشبابنا بأهمية التماسك والترابط والتعاون ونبذ العنف والعصبية لكى ننهض بمجتمعنا ، ونحقق كل ما نصبو إلية من آمال وطموحات ، مشيداً بجهود لجنة الصلح والقيادات الأمنية والدينية والعمد والمشايخ في رأب الصدع ونجاحهم في عقد مراسم الصلح بهذا الشكل الحضارى. 

وأشار إلى الوعى المستنير الذى تحلى به أبناء العمومة الذين تربطهم أواصر الدم والقرابة والجوار والمصالح المشتركة من عائلتى آل القريش وآل نجار لاستجابتهم الحكيمة لنداء العقل لإتمام هذا الصلح المبارك مما يؤكد على عمق محبتهم وتعاونهم .

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