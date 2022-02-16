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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته التاسعة

صدى البلد

أطلقت وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة، والذى يقام برعاية وحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبرى سعيد، والبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة عادل عبده، وهيئة التنشيط السياحى برئاسة عمرو القاضى، وتنفذه الإدارة المركزية للفنون الشعبية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، وذلك على مسرح فوزي فوزي، وتستمر فعالياته في الفترة من ١٥ حتى ٢٢ فبراير الجاري.

وقال هشام عطوة إن الفرق المشاركة فى المهرجان تعزف جميعًا على مدار أيام المهرجان في كل ربوع أسوان، سيمفونية فنية إنسانية رائعة تصنع حوارًا حضاريًّا متميزًا، نمد من خلاله جسور التواصل والتقارب والإخاء بين شعوبنا، وتختتم الفعاليات في ساحة معبد أبو سمبل العظيم احتفالا بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني، هذه الظاهرة التي كانت وتظل إحدى ملامح عبقرية المصري القديم.
 

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عروض استعراضية

كما أوضح الشافعى فى كلمته أن مهرجان أسوان الدولى مكانا لتلاقى الفنون والحضارات والثقافات، كل يعبر عن ذاته بأدواته الفنية، فنحن نلتقى ونقدم فنوننا فى مختلف مواقع أسوان ومدينة أبو سمبل أخر محطات المهرجان، الذى يقدم رسالة محبة وسلام وأن مصر ستظل بلد الفن والريادة والحضارة.

وقدمت فرق الفنون الشعبية عروضا استعراضية بالتبادل، حيث بدأت فرقة أسوان أعقبها فرقة المكسيك، ثم الشرقية، سيريلانكا، بورسعيد، زيمبابوى، مطروح، بولندا، المنيا، اليونان، الحرية، السودان، فلسطين، فرقة رضا، العريش، بنجلادش، وأخيرا سوهاج، وعلي الرغم من الاختلاف الكلى بين الثقافات المصرية والأجنبية، إلا أن ذلك لم يكن عائقا أمام المزيج الفني الفلكلوري للفرق المشاركة، الذى يوضح أن الفن هو لغة التواصل بين شعوب الأرض.

وعلي هامش الافتتاح أقيم معرض منتجات الحرف البيئية، إلى جانب معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبدءا من الغد ستقدم الفرق الفنية عروضها ف ١٣ موقع بكافة أرجاء محافظة أسوان.

مهرجان أسوان الدولي وزارة الثقافة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان البيت الفني للفنون الشعبية التنشيط السياحي فرقة رضا العلاقات الثقافية الخارجية

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