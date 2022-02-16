إعلام القاهرة تبدأ في تسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني الأسبوع القادم

أعلنت الدكتور هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن فتح باب تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسى الثانى بالعام الجامعى 2021-2022 .

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى ، إن تسجيل المقرات الدراسية يبدأ يوم الاحد الموافق 20 من فبراير حتى يوم الخميس 24 من نفس الشهر ، وتم تقسيم الفرق بحيث كل يم يسجل فرقة واحدة فقط مقرراتها ، ذلك للحد من الازدحام .

وأضافت “ مصطفى ” ان التسجيل يبدأ من الساعة العاشرة صباحا عبر الموقع الإلكتروني للكلية أو من معامل الحاسب الألى بالكلية.

على الجانب الأخر ، أنهت مدن جامعة القاهرة استعداداتها لاستقبال الطلاب المغتربين والوافدين لتسكينهم بالمدن الجامعية خلال الفصل الدراسي الثاني وفقًا لجداول التسكين بكل مدينة من المدن، وذلك بعد استكمال أعمال الصيانة وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، إلى جانب تركيب شبكة حديثة للإطفاء ومكافحة الحرائق.



جدير بالذكر، أن قطاع المدن الجامعية بجامعة القاهرة شهد منذ أكثر من ثلاث سنوات عمليات تطوير ضخمه من أجل تحويلها إلى مدن جامعية ذكية، حيث شملت المرحلة الأولي تجديد مدخل مدينة الطلبة بالجيزة، وتطوير النافورة، ومسجد المدينة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي، وشملت المرحلة الثانية رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة سرعة الإنترنت، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف، علاوة على رفع كفاءة معظم المباني ورفع مستواها المعماري والخدمي، ورفع كفاءة المطاعم، وجاري العمل في المرحلة الثالثة لتطوير المدن لاستكمال تطوير ورفع كفاءة باقي المدن التابعة وفق أحدث المواصفات الهندسية والخدمية وتركيب شبكة حماية مدنية طبقا لأعلى مواصفات قياسية لتحقيق الأمان وتركيب مطبات صناعية مع اعادة تخطيط الطرق.