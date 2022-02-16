إيبوكا يقود تشكيل إنبي في مواجهة فاركو

أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو بعد قليل على استاد الإسكندرية في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وجاء تشكيل إنبي كالأتي :



حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي



خط الدفاع : على فوزي ، إبراهيم يحيى ، إبراهيم القاضي ، مروان داوود .



خط الوسط : محمد إسماعيل ، صلاح ريكو ، أحمد العجوز ، مصطفى شلبي.



خط الهجوم : جرجس مجدي ، جون ايبوكا.