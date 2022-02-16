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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن تسلمها ألفي طن من الأسلحة والمعدات العسكرية.. تفاصيل

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، أن كييف تسلمت أكثر من ألفي طن من الأسلحة والذخيرة من دول الغرب.

وقال ريزنيكوف: "أريد أن أشير إلى أننا نشعر كل يوم بمزيد من الدعم من شركائنا الأجانب. لقد تلقينا بالفعل أكثر من 2000 طن من الأسلحة والذخيرة الحديثة".

وذكر ريزنيكوف أن كييف تلقت أنظمة صواريخ STINGER المحمولة المضادة للطائرات وأنظمة صواريخ Javelin  وNLAW المضادة للدبابات و"وسائل أخرى لم نكن حتى نحلم بها من قبل".

 

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وأضاف أنه سيتم قريبا بناء مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة الهجومية التركية "بيرقدار" في أوكرانيا، وقال: "سيكون هناك مزيد من الدعم، لأننا في حوار مستمر معهم".

وأكد ريزنيكوف أن تدريبات عسكرية تجري حاليا في جميع أنحاء أوكرانيا.

في وقت سابق اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن شركاء كييف الغربيين قرروا خلال الـ24 ساعة الماضية تخصيص مساعدات لها بقيمة 2 مليار دولار.

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