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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف عبد الباقي بالطربوش وملابس الستينات وبطيخة في أحدث ظهور

صدى البلد

شارك الفنان أشرف عبد الباقي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهر أشرف عبدالباقي في الصورة بالطربوش وملابس الستينات، ماسكا بيده بطيخة، وكتب مازحا مع جمهوره: “محدش معاه حتة جبنة براميلى ؟”.

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تجربة ممتعة .. أشرف عبد الباقي عن " كنز الدنيا " : اهتمام الرئيس السيسي بيهم خلانا نشوفهم بشكل مختلف | فيديو

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أشرف عبدالباقي : الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بذوي الهمم

وكشف الفنان أشرف عبد الباقي، تفاصيل مسرحية كنز الدنيا مع مجموعة من المواهب الشابة من ذوي الهمم.


وقال أشرف عبد الباقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": مجموعة من الوزراء والشخصيات العامة والإعلاميين حرصوا على حضور مسرحية كنز الدنيا.


وأضاف عبد الباقي: "عملنا على تقديم ذوي الهمم بشكل جيد في المسرحية"، مضيفا:" المواطنين غيروا وجهة نظرهم وطريقة تعاملهم مع ذوي الهمم  للأفضل خلال السنوات الأخيرة".

 

وتابع : "فكرة المسرحية  ظهرت بعد احتفالية قادرون باختلاف، وقابلت 11 من ذوي الهمم وكنت اشعر بسعادة كبيرة أثناء فترة التعامل معهم ".

 

واكمل اشرف عبد الباقي : "حرصنا على تقديم ذوي الهمم بشكل لائق وعلى انهم اشخاص طبيعيين"، مضيفا: التحضير للمسرحية استمر لمدة شهرين، وذوي الهمم كانوا سعداء بالمشاركة في المسرحية وتسببوا في إضحاك الحضور أثناء العرض.

اشرف عبد الباقي الفنان اشرف عبد الباقى صورة جديدة مسرحية كنز الدنيا احتفالية قادرون باختلاف

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