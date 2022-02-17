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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد دراسة تحريك السعر..بكم سيصبح رغيف العيش؟

سعر رغيف الخبز
سعر رغيف الخبز

تداولت وسائل الإعلام بأهمية، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس، حول تحريك سعر رغيف الخبز المدعم وفقًا لآخر المستجدات والمعطيات.

رئيس الوزراء قال إن الدولة تعمل على وضع سيناريوهات واحتمالات لمعرفة الفئات المهمشة أو الفقيرة أو غير القادرة التي تحصل على معاش تكافل وكرامة أو معاشات اجتماعية عند اتخاذ القرار، وحتى تطمئن الحكومة بقدر الإمكان أن لا تتأثر هذه الفئات بشكل كبير.

وأكد مدبولي خلال تصريحاته أن الدولة تدرس قرار التحريك الذي سيحدث بالتأكيد، ولكن نرغب في الاطمئنان على ضمان عدم تضرر الفئات الأكثر فقرًا من هذه الخطوة عند تنفيذها.

آخر تحريك لسعر الخبز 

وفي حديثه قال رئيس الوزراء إن آخر تحريك لـ سعر رغيف الخبز كان عام 1988، موضحًا أن الرغيف وقتها ارتفع إلى خمسة قروش عندما كانت تكلفة الرغيف على الدولة 17 قرشا، وأضاف: «النهاردة تكلفة الرغيف على الدولة كام؟.. 65 قرشا فبالتأكيد لازم ننظر في هذا الموضوع».

كم مواطن في مصر يحصل على دعم الخبز 

ويحصل المواطن المصري على رغيف الخبز في الوقت الحالي بـ 5 قروش، من منظومة التموين التي تضع دعمًا على الرغيف.

وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هناك 72 مليون مواطن يحصلون على الرغيف المدعم، و هذا يعنى 70% من الشعب المصري.

بكم سيصبح سعر رغيف الخبز ؟ 

السؤال الذي بات متداولًا بين جميع المواطنين في هذا الوقت، كم سيزيد رغيف الخبز، وما السعر الجديد لرغيف الخبز المدعم؟.

أجاب على هذا السؤال الدكتور إبراهيم عشماوي، لبرنامج صالة التحرير من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، بأنه لم يتم وضع سعر لـ رغيف الخبز، ولكن جميع الاقتراحات مجرد دراسات فقط، وهناك أكثر من دراسة خاصة بسعر الخبز.

 

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