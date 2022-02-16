أولادي رموني في الشارع.. أب يكشف تفاصيل معاناته بالعيش وسط المقابر.. فيديو

كشف عم طارق وهو أب عن مأساته بعد أن طردته زوجته وأبناءه، ويعيش وسط المقابر، حيث قال أنا عندي ابن وبنتين، ورموني في الشارع بعد مرضي، معلقا “هما يهوديين واليهودي أحسن منهم واللى يرمي أبوه الرمية دي استحالة يكون حنين”.

وأضاف عم طارق، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، :جريت على بناتي وولادي وعملتلهم شهادات وفي الآخر رموني:ك.

وتابع أب طرده أبنائه وزوجته، أنه “أنا عايز آكل وأشرب بس محدش عايز يشوفني أو يجيلي، وأنا بنيت البيت وبعد كده طردوني وهنت على مراتي وأولادي وبعد مرضى وأنا مذلول”.

وأشار عم طارق إلى أن “أعاني من جلطة وضمور بالمخ، وانا مقدرش ارجع بيتى عشان يطردوني بيشتموني وحتى لو فاتوا عليا مبيكلمونيش وانا مبكلمهمش”.



