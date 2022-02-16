فيرمينو يمنح ليفربول هدف التقدم على إنتر ميلان في دوري الأبطال

على عكس سير المباراة..

تقدم فريق ليفربول الإنجليزي على إنتر الإيطالي بهدف دون مقابل في المباراة التي تجمعهما في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 75 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها روبرتسون من الجهة اليمتى رغم تفوق وأفضلية إنتر المطلقة.

الشوط الأول شهد العديد من الفرص من قبل الطرفين، وكانت أولها عن طريق لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر في الدقيقة الخامسة، عندما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية مرت بجوار مرمى أليسون.

وفي الدقيقة 16، تلقى هاكان تشالهانجلو تمريرة رائعة من بيريسيتش، ليطلق تسديدة قوية بيسراه، لكنها اصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 23، هُيئت الكرة لساديو ماني داخل منطقة جزاء إنتر ليطلق تسديدة قوية ضلت طريق مرمى إنتر.

وفي الدقيقة 28، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لـ ليفربول من على حدود منطقة الجزاء، تولى ترينت ألكسندر أرنولد، لكن تسديدته جاورت مرمى إنتر.

وفي الدقيقة 41، نفذ تشالهانجلو ركلة ركنية من الجهة اليمنى، ليقابلها سكرينيار برأسه، لكنها جاورت مرمىأليسون.

تشكيل إنتر

وضم تشكيل إنتر لمواجهة ليفربول كل من:

في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: ميلان سكرينيار - دي فريج - باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس - أرتورو فيدال - برزوفيتش - هاكان تشالهانجلو - بيريسيتش

خط الهجوم: إيدين دجيكو - لوتارو مارتينيز

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول لمواجهة إنتر كل من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - هارفي إيليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني