مستثمري الـ1.5 مليون فدان: المجتمعات الريفية الجديدة تزيد نسبة الزراعة بمصر.. فيديو

كشف المهندس عادل زيدان رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف المليون فدان، تفاصيل الاشتراك فى المشروع وقال إنه من الدلتا القديمة، وهى على مساحة 6 ملايين فدان، و المشروع الجديد الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعله يتحرك و يكون مشترك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن أى مستثمر عليه أن يسير خلف الرئيس السيسي، وسيحقق النجاح، لأن السيسي ملهم لكل الشعب المصري.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل استصلاح الأراضى الزراعية أولوية للدولة، وذلك بعد التعدي على الأراضى الزراعية خلال الفترة الماضية، والتى كانت بشكل كبير.

وأشار إلى أنه فى 2016 بدأ فى مشروع الريف المصري " المليون و نصف المليون فدان" ، وحصل على 200 فدان، وفى غرب غرب المنيا 1000 فدان.

وكشف أن الرئيس السيسي يختار المسئولين و يختار رؤساء الشركات العاملة فى مشروع المليون و نصف فدان، وأنه حصل الاراضى بناء على نظام، و بخطة .

وتابع أن العمل الجماعي يوفر التكاليف بشكل كبير فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وأن المجتمعات الريفية الجديدة تزيد نسبة الزراعة في مصر، و الدولة قدمت تسهيلات كثيرة.