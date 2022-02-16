الأزهري: الصاوي شعلان هو من أسس لجنة لكتابة القرآن بـ لغة برايل

قال الدكتور أسامة الأزهري ، إن العالم الصاوي شعلان كان خطيبا مفوها عن ثورة 1919 حتى كان سعد زغلول يقول له أهلا بخطيب الأمة وكان عمره 18 عاما، ولما أتم العالمية في الأزهر دخل كلية الآداب وأتقن 6 لغات أجنبية.

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري خلال لقائه على "مساء دي ام سي" أن الصاوي شعلان هو من أسس لجنة لكتابة القرآن الكريم بلغة برايل، وشكل لجنة فيها عدد من العلماء في سبيل إنجاز المصحف بطريقة برايل.

وتابع: وكان الصاوي شعلان يسمى بالآلة الحاسبة البشرية، وكان أعجوبة ومن ثمرات هذا العالم الازهري ولنشاطه في الترجمة كان يلقب بـ هيلين كيلر الشرق .

وأشار إلى أن هناك خدمات فوق الوصف من الأزهر لكل شريحة أرباب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

ووجه الدكتور أسامة الأزهري لأسرة العالم الصاوي شعلان كل الاحترام، مضيفا: أتشرف لنفس المدرسة التي اخرجت هذا النموذج المصري الأزهري.

في سياق آخر نعى الدكتور أسامة الأزهري المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا.

وقال الأزهري في بيان له: أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد المستشار سعيد مرعى –رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً.. والذى كان رمزاً وقيمة قانونية ودستورية عظيمة ، ونموذجا للعطاء طوال عمله في القضاء المصرى الشامخ .

داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

