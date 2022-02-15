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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صاحب نظرة تفاؤل.. أسامة الأزهري يتبنى موهبة أزهرية جديدة تأثرت بمؤلفاته

السيد شعبان متولي
السيد شعبان متولي

هنأ الدكتور أسامة الأزهري  السيد شعبان متولي أحد ابناء الأزهر الشريف بعد نشر أول كتاب له من تأليفه" بعنوان نظرة تفاؤل".

وكتب الأزهري عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك:
تهنئة من القلب لطالب نجيب، أحببته قبل أن أراه:
الابن الكريم والطالب النجيب: السيد شعبان متولى، من طلاب جامعة الأزهر الشريف، نشر أول كتاب من تأليفه بعنوان “نظرة تفاؤل” وشارك به في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الأزهري: قد بين الابن الكريم أنه متأثر بمؤلفات حجة الإسلام الغزالي، ثم متأثر ببعض ما يكتبه الفقير.

يقول السيد متولي: (فأخذت موضوع التفاؤل بين نطاق الشريعة ونطاق الواقع الذي يعيش فيه الناس، وتأثرث بذلك الأسلوب من الإمام أبي حامد الغزالي في كتابه “إحياء علوم الدين” وصار علي ذلك النهج أيضا الدكتور أسامة السيد الازهري في مقالاته وكتاباته).

وفي السياق ذاته قال السيد شعبان متولي، إن كلمات فضيلة الدكتور أسامة الأزهري أعتز بها اعتزازاً كبيراً وتكون وسام تشريف وتاجا علي رأسي، واسأل الله أن أكون عند حسن ظن فضيلتكم.

وأوضح:  وجدت في كتب ومؤلفات الدكتور أسامة الأزهري الأسلوب الأمثل الذي يعبر بالقارئ والمتعلم إلى بر الأمان، بعيداً عن التشويش والتخريف،  وتعتبر مؤلفات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري  ملاذاً آمناً لكل طالب وباحث يبحث عن الحقيقة، ويصدق فيه قول الله تعالى أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ.

أسامة الأزهري نظرة تفاؤل طلاب جامعة الأزهر حجة الإسلام الغزالي الدكتور أسامة الأزهري

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