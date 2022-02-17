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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس مجلس الشعب الأسبق يرأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بحقوق المنوفية

الدكتور أحمد فتحي
الدكتور أحمد فتحي سرور

ترأس الدكتور أحمد فتحي سرور أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس مجلس الشعب الأسبق لجنة حكم ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة هند حميد خليفة العليلي بعنوان "السياسة الجنائية في مواجهة الاتجار بالأعضاء البشرية" وذلك في كلية الحقوق جامعة المنوفية وقد سبق ذلك استقبال الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة لسيادته وقام بإهدائه درع الجامعة.

تضم لجنة الحكم والمناقشة كلا من: الدكتور أحمد فتحي سرور أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس مجلس الشعب الأسبق ( رئيسا ) والدكتور محمد سامي الشوا أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق (مشرفا وعضوا) والدكتور أحمد فتحي أبو العينين المستشار بمحكمة النقض (عضوا).

أكدت الباحثة أن الاتجار في الأعضاء البشرية من اشد صورة جريمة الاتجار في البشر نظرا لانه غالبا ما يقع بواسطة سماسرة الاعضاء الذين يعملون لحساب جماعات اجرامية منظمة دوليا ، كما انه لم تظهر مشكلة الاتجار بالاعضاء البشرية إلا مع تقدم علم الجراحة وعلم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وتناولت الدراسة ماهية الاتجار في الأعضاء البشرية والقواعد الموضوعية والإجرائية الخاصة بجريمة الاتجار في الأعضاء البشرية وكذلك التعاون الدولي في تجريم الاتجار في الأعضاء البشرية وملاحقة مرتكب تلك الجريمة .


هذا وانتهت لجنة التحكيم إلى منح الباحثة درجة الدكتوراه بامتياز.

أستاذ القانون الجنائي كلية الحقوق القانون الجنائي جامعة القاهرة مجلس الشعب الاسبق رسالة الدكتوراة مواجهة الاتجار بالأعضاء البشرية كلية الحقوق جامعة المنوفية

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