السفير محمد صفوت: شعبية الزمالك كبيرة في أنجولا وسيفوز على ساجرادا

أكد السفير محمد صفوت سفير مصر لدى أنجولا أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يحظى بشعبية كبيرة هنا بصفته أحد أقطاب الكرة الافريقية، وممثل الكرة المصرية في المسابقة القارية.



وقال محمد صفوت في أعقاب وصول بعثة الزمالك إلى أنجولا: "الفارس الأبيض فريق كبير ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على الفوز وإسعاد جماهيره والشعب المصري بالكامل".

وشدد السفير على أن الكرة المصرية والكرة الأنجولية معروفين تماما لبعضهم البعض مؤكدا أن هذه المرة الثانية التى أستقبل فيها نادي الزمالك هنا.



وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وصلت إلى مطار لواندا استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولى.



واستغرقت رحلة سفر بعثة الزمالك التى انطلقت فى الثانية ظهر اليوم من مطار برج العرب قرابة الساعات السبع لتصل مطار لواندا فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.



وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض مواجهة ساجرادا وتضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - السيد عطية

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق - حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر.