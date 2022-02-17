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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلام تؤدي بروفاتها النهائية استعدادا لحفلها بموسم الرياض.. الليلة

أحلام الشامسي
أحلام الشامسي

أدت الفنانة أحلام الشامسي ، البروفات النهائية بالعاصمة السعودية الرياض، استعدادًا لحفلها الغنائي مع الفنان عبدالله الرويشد، ضمن جلسات العاذرية بموسم الرياض. 

ونشر الحساب الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع تويتر، عدة صور من البروفات التي أجرتها أحلام الشامسي استعدادًا لحفلها المرتقب مساء اليوم 17 فبراير بموسم الرياض. 

ثروة أحلام

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرًا حول ثروة أحلام الشامسي ، وفقا لتقديرات موقع Celebrity Net Worth (المعني برصد ثروة المشاهير)، إذ أفاد التقرير بأن ثروة أحلام تقدر بما يقرب من 25 مليون دولار أميركي.

وأوضح التقرير أن ثروة أحلام تتمثل في عدد من الأصول الثابتة كالعقارات وأسطول من السيارات الفارهة، بالإضافة إلى أموال سائلة، تنفق منها الكثير على الفساتين والمجوهرات، التي تهتم بها وتحبها جدًا. 

 

أحدث ألبومات أحلام الشامسي

وفي بداية العام الماضي 2021، طرحت الفنانة أحلام الشامسي أغنيات ألبومها الذي يحمل عنوان "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات.

وضم ألبوم «فدوة عيونك» لـ الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».

وتعاونت فيه أحلام، مع الملحن محمود خيامي، في عدد من الأغاني المصرية، كما تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الشاعر تركي آل الشيخ والملحن عزوف والشاعر دايم السيف والأمير خالد الفيصل والملحن طلال والموزع خالد عز.

 

حقيقة طلاق أحلام

ردت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وزوجها لاعب الرالي القطري مبارك الهاجري، بطريقة غير مباشرة، على الشائعات التي طالتهما خلال الساعات الماضية والتي أفادت بطلاقهما.

ونشر زوج أحلام صورته معها عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” معلقًا: “يا حبيبتي يالغالية أم فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي”.

من جانبها، أعادت أحلام نشر تغريدة زوجها، وعلقت عليها: “ويا عمري وروحي يا مبارك يا صديق عمري وحبيبي وتاج راسي.

تصدر هاشتاج “طلاق الفنانة احلام” تريند موقع تويتر فى الساعات القليلة الماضية ولكن سرعان ما نفى مبارك الهاجري زوجها، ما تردد حول انفصالهما.

ونشر مبارك الهاجري صورة تجمعه بزوجته أحلام عبر حسابه بموقع تويتر معلقا عليها: "يا حبيبتي يالغالية أم فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي".

واحتفلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بمرور 18 عامًا على زواجها من مبارك الهاجري.

ونشرت أحلام، صورة عبر حسابها بتطبق الفيديوهات الشهير "إنستجرام" بإطلالة رومانسية، وعلقت عليها: “‏كل عام وأنت الروح والقلب، وعيوني اللي أشوف بها، حبيبي مبارك أحمد الله كل يوم على نعمة اسمها مبارك الهاجري”.

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