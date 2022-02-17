إطلالة رومانسية للحضري برفقة زوجته

نشر عصام الحضري، صورا له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل “إنستجرام”.

وظهر الحضري بإطلالة رومانسية برفقة زوجته ، مما حازت على إعجاب متابعيها .

يذكر أن قال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ، إن الكابتن عصام الحضري، مدرب حراس المنتخب، والكابتن محمد الشناوي حارس المنتخب والنادي الأهلي، ظلا طوال الوقت فى ظهري خلال بطولة الأمم الأفريقية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الشناوي فى بداية البطولة كان موفقا، وبعد الإصابة كنت جاهزا، وفى وقت نزول محمد صبحي كان الجميع فى ظهره وفى حالة نزول عصام الحضري، كان سيصبح حارسا مميزا ويحصد الأفضل.

وأشار إلى أن كل شخص يتمنى الخير للآخر، والجميع كان يسعى لكى يسعد الجماهير، والجميع كان يلعب باسم مصر.