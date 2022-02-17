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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسم القلب| فهد الكبيسي ينتظر طرح أحدث ألبوماته قريبا

ألبوم فهد الكبيسي
ألبوم فهد الكبيسي

ينتظر الفنان فهد الكبيسي ، طرح أحدث ألبوماته الغنائية وسم القلب‬، خلال الفترة القليلة المُقبلة، إذ طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام- برومو الألبوم ولم تكشف عن موعد صدوره. 

أحدث أغاني فهد الكبيسي 

في سبتمبر 2021، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية تونا بدري للفنان فهد الكبيسي ، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعبر تطبيق ديزر للموسيقى.

أغنية تونا بدري من كلمات: صمت، ألحان: سلطان خليفة، توزيع موسيقي: عبادي الكبيسي. 

 

كلمات أغنية تونا بدري للفنان فهد الكبيسي

تونا بدري تونا بدري على اول لقى مرت دقيقه وعيني عاجزه تخفي الحقيقه جذبني شي بعيونك ما اقدر اخبي حلم كان اللقا واصبح حقيقه دامك نبض قلبي وليه اعيقه ما اقدر اخبي  

ابتدى عمري وقلبي هم لقى للحب طريقه خذني ودني يمك دقيقه قول اني صرت مجنونك كون شي مني روحي ونبض هالقلب وعشيقه واسقني مشاعرك الرقيقه كون شي مني

خذ بقى عطري ابيك تشمني لاجتك ضيقه وتذكر اني لقلبك صديقه وفدا لك انت وهمومك بسألك عني كيف تشوفني باول دقيقه بحت بكل مافيني حقيقه ما اقدر اخبي

 

مشاركة فهد الكبيسي في «جرامي»

وكان فهد الكبيسي قد رشح في 2018 لجائزة "World Music Album" كأول فنان خليجي للمنافسة على جوائز الجرامي العالمية عن ألبومه "أنت عشق"، ضمن الحفل الكبير الذي أقيم بمدينة نيويورك. 

حول مشاركته في حفل توزيع جوائز الجرامي، أكد فهد الكبيسي في بيان له آنذاك أنه تشرف بهذه المشاركة التي تدوّن له في أرشيف هذه المسابقة العالمية كأول فنان عربي وخليجي يرشح للفوز بجوائز الحفل. 

وأضاف: "كنت أتمنى ان أكون من بين المرشحين للفوز في النهائيات وأن أحصل على جائزة من جوائز هذا الحدث الكبير، ولكن من المستحيل أن أشارك لأول مرة وأنافس على الجوائز أو أن أستطيع الحصول على جائزة". 

وتابع: "لكن في كل الأحوال تشرفت بكوني أول خليجي وعربي يشارك في هذا الحفل الكبير، واتمنى في المستقبل أن أنال شرف الحصول على جائزة من جوائز "الجرامي" العالمية". 

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