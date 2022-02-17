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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: فرض عقوبات على روسيا سيكون له "تداعيات عالمية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن فرض عقوبات ضد روسيا في حال غزوها أوكرانيا سيكون له "تداعيات عالمية".

وأكد يلين لوكالة الأنباء الفرنسية أنه "من الواضح أننا نريدها أن تؤثر في المقام الأول على روسيا، لكننا ندرك أن هذه العقوبات سيكون لها أيضا تداعيات عالمية".

كان مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، أكد أن روسيا نشرت 7 آلاف جندي إضافي على حدودها مع أوكرانيا.

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وأضاف المسؤول الأمريكي: "روسيا قد تختلق ذريعة زائفة لغزو أوكرانيا في أي لحظة".

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله: مزاعم روسيا "كاذبة" بشأن سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا وقد زادت من حشدها العسكري هناك.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز، قد طالبا روسيا بخطوات عملية لخفض التصعيد مع أوكرانيا.

ويعبّر الغربيون منذ أسابيع عن قلقهم من خطر حصول غزو روسي وشيك بعدما حشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية وأجرت تدريبات عسكرية عدة، في وضع متفجر تسبّب بأسوأ أزمة بين الغرب وموسكو منذ انتهاء الحرب الباردة.

وبعد أسابيع من التصعيد أعلنت روسيا التي تنفي أي خطط للهجوم على أوكرانيا، الثلاثاء والأربعاء، سحب جزء من قواتها، إلا أن الغربيين يقولون إنه لم يروا ذلك على أرض الواقع.

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