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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض النصر السعودي الأعلى ماليًا للتعاقد مع أبو جبل.. تفاصيل

صدى البلد


كشف الإعلامي محمد شبانة  أن عرض النصر السعودي لمحمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك هو الأعلى ماليًا للاعب مقارنة بعرض الزمالك للتجديد بجانب عرض النادي الأهلي بعد تلقيه اتصالات من بعض مسئولي الأهلي.


وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية  etc أن عرض النصر السعودي لأبو جبل وصل إلى مليوني دولار في الموسم الواحد على أن يكون العقد لمدة 3 مواسم ليصل الإجمالي إلى 6 ملايين دولار.


وينتهي عقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير الجاري 

 

مسحة طبية لبعثة الزمالك فور الوصول لأنجولا

خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية فور وصولها إلى العاصمة الأنجولية  استعدادا لمواجهة ساجرادا يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وخضع جميع أفراد البعثة لمسحة طبية قبل مغادرة المطار،  ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.
وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كل من:
حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية 
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق  -حسام عبد المجيد 
خط الوسط:  إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر

النصر السعودي الزمالك الأهلى باتريس كارتيرون محمد عبد الشافي شيكابالا

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