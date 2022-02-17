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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلاد تيم حسن| قصة زواجه من صديقة طليقته

تيم حسن
تيم حسن

يوافق اليوم الخميس 17 فبراير، عيد ميلاد الفنان السوري تيم حسن، الذي ولد في مثله بدولة سوريا عام 1976، وعاش طفولته مع عائلته في العاصمة دمشق، بعد انتقالهم إليها وهو في الرابعة من عمره.

 

زواج  تيم حسن ووفاء الكيلاني

وتعد زيجة وفاء الكيلاني، والفنان السوري تيم حسن من أشهر الزيجات في الوسط الفني، حيث لا يزال الكثيرون يهتمون بأخبارهم الشخصية بعد مرور عامين على هذا الزواج الذي تم في مايو 2017.

وفي لقاء متلفز، جمع بين تيم حسن ووفاء الكيلانى، أثناء حلول الأول ضيفا على برنامج "الحكم" عام 2015، أي قبل زواجهما بعامين، تحدث فيه "تيم عن مواصفات فتاة أحلامه وما يجذبه لأى فتاة، لتفاجأه "وفاء" في اللقاء بطلبها الزواج منه، قائلة: "تيم أنا عاوزة اتجوزك".

اعتلت ضحكة وفاء الكيلاني، بعدما صدمت تيم حسن بهذه الجملة السالفة الذكر، ما جعل البعض يرونها مزحة في 2015، لكن بعد إعلان زواج الثنائي في 2017، أعيد نشر هذا الفيديو، بعدما تحول إلى حقيقة، وكان حب مخزون في قلب الكيلاني من قبل.

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طليقة تيم حسن

ديما بياعة كانت متزوجة من النجم تيم الحسن وأنجبت منه ولدين وانفصلت عنه بعد خلافات كثيرة ولكن بعد مرور فترة على زواجهما وعند سؤالهما عن موقفها من التعاون الفني معا قالت: "لا أمانع العمل معه، فنحن اصبحنا اصدقاء الآن بعد الانفصال، وإذا وجدت العمل الذي يضيف له ولي؛ سأوافق عليه".

وفي مايو 2017، أجرت ديمة بياعة، مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح العربية" المذاع عبر قناة "العربية" الفضائية، أوضحت خلالها رد فعلها بعد سماعها خبر زواج طليقها الفنان السوري تيم حسن، من صديقتها الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

وأعربت ديمة بياعة خلال المداخلة عن سعادتها بزواج وفاء الكيلاني من طليقها ووالد طفليها "ورد وفهد"، مشيرة إلى أنها علمت بخبر الزواج من خلال وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

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