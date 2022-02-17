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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها من المنزل | خدمات

رخصة سيارة
رخصة سيارة

يقدم موقع صدى البلد خدمة لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية، ومعرفة قيمتها والتظلم عليها.

أطلقت النيابة العامة خدمة خاصة لمعرفة مخالفات المرور الخاصة بالمركبات، وذلك من خلال بوابة الحكومة المصرية.

وتتيح النيابة العامة خدمات إلكترونية للتعرف على مخالفات المرور سواء مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة، كما تتيح خدمات الاستعلام عن المخالفات والطلبات المقدمة، والتظلمات على مخالفات المرور، وأيضا الدفع سواء الإلكتروني أو عند الاستلام، وخدمة التصالح الفوري، ومتابعة طلبات التظلم على مخالفات المرور.

- موقع استعلام مخالفات المرور ٢٠٢٢

وتتاح خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم طلبات التظلم ومتابعة الطلبات المقدمة للتظلم على مخالفات المرور، وأيضا طرق دفع مخالفات المرور، من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية.

- الاستعلام عن مخالفات المرور ٢٠٢٢

وخطوات التعرف على مخالفات المرور، هي الدخول إلى موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الضغط على خدمات نيابة المرور، ثم الاستعلام.

- كيفية دفع مخالفات المرور

دفع مخالفات المرور فوري.. وهي خدمة متاحة من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور ثم اختيار الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

- دفع مخالفات المرور عن طريق البريد

ولاستخراج شهادة مخالفات من البريد المصري، يجب على مالك المركبة الذهاب إلى أقرب مكتب بريد، وتجهيز البطاقة الشخصية ورخصة السيارة، وتسليم أصل البطاقة الشخصية ورخصة السيارة للموظف المسئول بمكتب البريد، ويقوم الموظف بالكشف عن المخالفات، وبعد الكشف على المخالفات يبلغك الموظف بقيمة الرسوم المستحقة.

- طريقة دفع مخالفات المرور

ولدفع مخالفات المرور واستلام شهادة المخالفات في المنزل، يجب الدخول على موقع فوري، ثم إدخال الرقم القومي، وإدخال الجزء الرقمي من اللوحة، ثم إدخال رقم الموبايل، وهي خدمة متاحة لجميع أنواع المركبات سواء ملاكي أو أجرة أو نقل أو دراجات نارية، ويتم توصيل شهادة المخالفات إلى المنزل خلال ٤ أيام عملا.

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