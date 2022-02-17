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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشار وزير النقل يزور مستشفى الأورمان لدعم الأطفال مرضى السرطان بالأقصر |صور

صدى البلد

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالصعيد، السيد المهندس أشرف رسلان،  مستشار وزير النقل، ورنيس مجلس إدارة الشركة الوطنية عربات النوم، في زيارة داعمة لمرضى السرطان من الأطفال بناء على توجيهات الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل،  في إطار حرص الوزارة على المشاركة المجتمعية بما يعود بالنفع لصالح أبناء الشعب.

 

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وأجرى مستشار وزير النقل، برفقة مدير المستشفى وفريق العلاقات العامة، جولة تفقدية بأقسام المستشفى، قام خلالها بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل أروقة المستشفى، معربًا عن سعادته بحجم الخدمات المجانية التي يقدمها المستشفى للأطفال المصابين بالسرطان، فضلًا عن التجهيزات الطبية المزوّد بها المستشفى، والتي تتوافق مع أحدث وسائل التكنولوجيا المطابقة لأحدث المواصفات العالمية،  في تقديم الخدمة العلاجية لأبناء الأقصر ومحافظات الصعيد.
ووجّه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر للفريق كامل الوزير، والسيد المهندس أشرف رسلان،  على الاهتمام بدعم مرضى مستشفى شفاء الأورمان، مؤكدًا أن الزيارات الداعمة للمستشفى هي خطوة هامة وفارقة في رحلات العلاج للمرضى وذويهم.

وأكد فؤاد أن المستشفى يضم كوادر مدربة على أعلى مستوى لاتقان التعامل مع المرضى من الجانب الصحي والتأهيل النفسي للعلاج، بما يسهم في الوصول لنسب شفاء عالمية، متمنيًا الشفاء لكافة المرضى.

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