عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى

المتهمون في قضية
المتهمون في قضية الآثار الكبرى

تنظر اليوم الخميس محكمة جنايات شمال القاهرة ،المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة حسن راتب رجل الأعمال وعلاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت و21 آخرين في قضية الاتجار في الآثار الكبرى.

وكانت المحكمة قررت تأجيل الجلسة الماضية إلي جلسة اليوم الخميس 17 فبراير لضم قيد أحراز مصر القديمة ولمرافعة الدفاع عن المتهمين من الأول حتى الرابع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد شريف صبري وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.

txt

سر الخلاف بين حسن راتب وعلاء حسانين.. شاهد يكشف لغز مقبرة سوهاج

txt

تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء محاكمة حسن راتب وعلاء حسنين في «الآثار الكبرى»

أمر إحالة حسن راتب وعلاء حسانين إلي محكمة الجنايات

وأمر المستشار النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، والتجارة في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها،  بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجراء أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة، الدليل من قبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.

حسن راتب علاء حسانين نائب الجن اخبار الحوادث قضية الآثار الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك؟ ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

دبابات وأسلحة دمار شامل.. روسيا تعلن مغادرة 10 قوافل عسكرية من القرم

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

ترشيحاتنا

شاومي تعلن عن أحد أقوى هواتف الألعاب.. سعر ومواصفات Redmi K50 Gaming

رئيس الوزراء: نسبة الدين فى إطار الحدود الآمنة بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى

الطقس اليوم| غطاء سحابي على السواحل الغربية وغرب البلاد وأمطار خلال ساعات

فاجعة في الهند.. بئر تبتلع 13 فتاة خلال حفل زفاف

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 17 فبراير 2022

مواطن الدعاء والمناجاة في الصلاة أم بعدها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

فيديو

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ