عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب رسالة مناهضة لبايدن على كمامته.. طرد راكب من طائرة مدنية.. فيديو

بسبب رسالة مناهضة
بسبب رسالة مناهضة لبايدن على كمامته.. طرد راكب من طائرة

وثق مقطع فيديو على منصة تيك توك، لحظات تجادل مضيفة طيران مع راكب وطرده من طائرة مدينة بسبب قناع كان يرتديه مكتوب عليه رسالة مناهضة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

بايدن وشولتز يطالبان روسيا بخفض التصعيد مع أوكرانيا

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، سمع في الفيديو المضيفة، التي تعمل في شركة Allegiant Airlines المحلية الأمريكية، وهي تقول: «التعليق الذي كتبته هنا» في إشارة إلى الكلام المكتوب على قناعه الطبي.

وأوضح التعليق المرفق بالفيديو أن عبارة «هيا بنا براندون» ( Let's go Brandon) كانت مكتوبة على الكمامة.

وانتشرت هذه العبارة بشكل فيروسي في الولايات المتحدة إثر مقابلة مع سائق السباقات الشهير براندون براون إثر فوزه في سباق بولاية ألاباما، وخلال المقابلة سمعت في الخلفية هتافات هي عبارة عن شتائم ضد الرئيس الأمريكي.

ويرجح أنه إذا سمعت شخصا في الولايات المتحدة يقول: «هيا بنا براندون» فهو لا يقصد شخصا اسمه براندون، بل تعبير ملطف عن شتيمة بذيئة ضد بايدن.

وأكدت شركة الطيران الأمريكية المحلية، في بيان أرسلته لـ «فوكس نيوز»، أنه تم إخراج الراكب من الطائرة، لأنها تتجاهل تعليمات من مضيفة طيران.

وأضاف البيان: «الفيديو المعني يصور جزءا من حادثة تورط فيها راكب لم يستجب لطلبات متكررة من جانب أفراد الطاقم للالتزام بسياسة ارتداء الكمامة الفيدرالية».

وشددت على أنها أعادت ثمن التذكرة التي دفعها الراكب بعد إخراجه من الطائرة.

وواصلت أن تجاهل تعليمات طاقم  الطائرة محظور بموجب اللوائح الفيدرالية، ويعد سببا للحرمان من الرحلة، لأن هذا السلوك يسبب بيئة غير آمنة.

ونشر الفيديو حساب «Libs of TikTok» على «تويتر» الذي ينشط في نشر فيديوهات منصة «تيك توك».

مقطع فيديو تيك توك طيران رسالة مناهضة الأميركي جو بايدن جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس اليوم| غطاء سحابي على السواحل الغربية وغرب البلاد وأمطار خلال ساعات

بعد دراسة تحريك السعر..بكم سيصبح رغيف العيش؟

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

عاجل.. وكالة روسية: الجيش الأوكراني قصف 5 مواقع بقذائف مورتر

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

المؤبد وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة نقل وزرع الأعضاء البشرية دون ترخيص

الأهلي والهلال السوداني.. حكاية ملعب "منحوس" لم يفز عليه الأحمر من قبل

صحيفة إسرائيلية: إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض يصعب استهدافها

بسبب رسالة مناهضة لبايدن على كمامته.. طرد راكب من طائرة مدنية.. فيديو

بسبب "بونات" الوقود.. إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفظ الأمن البحرى لمجابهة تهديدات تدفق التجارة وحرية الملاحة في تدريب مصري أسباني

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فيديو

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

تجاوز وتطاول.. عمر كمال أعاد مونتاج الفيديو الذي تسبب في وقفة |فيديوجراف

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ