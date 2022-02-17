بسبب رسالة مناهضة لبايدن على كمامته.. طرد راكب من طائرة مدنية.. فيديو

وثق مقطع فيديو على منصة تيك توك، لحظات تجادل مضيفة طيران مع راكب وطرده من طائرة مدينة بسبب قناع كان يرتديه مكتوب عليه رسالة مناهضة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، سمع في الفيديو المضيفة، التي تعمل في شركة Allegiant Airlines المحلية الأمريكية، وهي تقول: «التعليق الذي كتبته هنا» في إشارة إلى الكلام المكتوب على قناعه الطبي.

وأوضح التعليق المرفق بالفيديو أن عبارة «هيا بنا براندون» ( Let's go Brandon) كانت مكتوبة على الكمامة.

وانتشرت هذه العبارة بشكل فيروسي في الولايات المتحدة إثر مقابلة مع سائق السباقات الشهير براندون براون إثر فوزه في سباق بولاية ألاباما، وخلال المقابلة سمعت في الخلفية هتافات هي عبارة عن شتائم ضد الرئيس الأمريكي.

ويرجح أنه إذا سمعت شخصا في الولايات المتحدة يقول: «هيا بنا براندون» فهو لا يقصد شخصا اسمه براندون، بل تعبير ملطف عن شتيمة بذيئة ضد بايدن.

وأكدت شركة الطيران الأمريكية المحلية، في بيان أرسلته لـ «فوكس نيوز»، أنه تم إخراج الراكب من الطائرة، لأنها تتجاهل تعليمات من مضيفة طيران.

وأضاف البيان: «الفيديو المعني يصور جزءا من حادثة تورط فيها راكب لم يستجب لطلبات متكررة من جانب أفراد الطاقم للالتزام بسياسة ارتداء الكمامة الفيدرالية».

وشددت على أنها أعادت ثمن التذكرة التي دفعها الراكب بعد إخراجه من الطائرة.

وواصلت أن تجاهل تعليمات طاقم الطائرة محظور بموجب اللوائح الفيدرالية، ويعد سببا للحرمان من الرحلة، لأن هذا السلوك يسبب بيئة غير آمنة.

ونشر الفيديو حساب «Libs of TikTok» على «تويتر» الذي ينشط في نشر فيديوهات منصة «تيك توك».