نادي مجلس الدولة ناعيا رئيس "الدستورية": الراحل يشكل قيمة قانونية وقضائية كبيرة

نعى المستشار سمير البهى رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، بخالص الحزن والأسي، المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والذي وافته المنيه أمس.

وتقدم رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بخالص التعازي إلى قضاة مصر جميعاً، معربًا عن حزنه الشديد لهذه الخسارة الفادحة لواحد من أبناء مجلس الدولة والذي كان يشكل قيمة قانونية وقضائية ودستورية كبيرة، ورمزًا يحتذى به في العطاء والتميز خلال مسيرته القضائية.

ودعا رئيس النادي، الله (عز وجل) أن يسكن الفقيد فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .