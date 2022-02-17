عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: «حياة كريمة» ترسم خريطة جديدة للريف المصري

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

أكد النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع «حياة كريمة» يعد أكبر مشروع تنموي في العالم وفى تاريخ مصر، حيث يستهدف تنمية وتغيير حياة 58 مليون مواطن مصر، حيث أنه يحمل من اسمه هدفه لشعب مصر ويرسم خريطة جديدة للحياة تتسق مع استراتيجية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مضيفًا أن «حياة كريمة» تمثل ثورة اجتماعية يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي إيمانًا منه بأن التنمية تبدأ من الريف المصري وبرعاية وبناء الإنسان ومستقبله، لافتًا إلى أن أهداف المشروع في البداية كان يستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وسد الفجوات التنموية وإحياء قيم المشاركة المجتمعية.

 

وأوضح «جمعة»، أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية والطرق وإزالة العشوائيات وتوفير وحدات سكنية بديلة، أو التعويضات المناسبة لأهالي هذه المناطق، من أجل توفير حياة كريمة، بالإضافة إلى دعم الشباب من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة تستثمر في المواطن من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتنمية قدرات ومهارات الشباب، وتلبية احتياجاتهم المعيشية.

 

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تطوير القرى الريفية والتي وصل عددها 4741 قرية، وتوابعها 30888 عزبة وكفرًا ونجعًا، وتعمل الدولة وفق سياسات واستراتيجيات مدروسة على المدى القريب والبعيد أيضًا من أجل التخفيف عن كاهل المواطن الذي تحمل من أجل تحقيق الدولة برنامج الاصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن الرئيس السيسي يوجه دائمًا بتحقيق الأمن الغذائي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في ظل مواجهة تحديات عالمية مثل أزمة فيروس كورونا، والتي أثبتت قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات وتقليل حجم الخسائر، بل تم تحقيق النجاحات الاقتصادية التي رصدتها التقارير الدولية.

 

وأضاف «جمعة»، أن الدولة خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي نفذت العديد من المشروعات القومية العملاقة في المجالات المختلفة التي تخدم المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة، وكانت هذه المشروعات في ملفات الإسكان والتخلص من العشوائيات، فضلًا عن تنفيذ المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي واستصلاح الأراضي الجديدة وتطوير أساليب الري واستخدام الأساليب التي توفر المياه، وكذلك المشروعات الحيوانية والاستزراع السمكي.

 

وتابع، «الرئيس السيسي يسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والإسكان، بالإضافة إلى العمل المستمر على تطوير الطرق والبينة التحتية، وبدأت تظهر ثمار نتائج عمل الدولة على مدار السنوات الماضية في الوقت الحالي والمستقبل القريب على مستوى محافظات الجمهورية».

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة عملت من خلال المبادرة على مواجهة الكثافة الطلابية داخل المدارس وانخفاض نسب التعليم خاصةً في الأرياف، وتحسين شبكات الصرف الصحي والمياه وتأهيل المنازل من خلال بناء الأسقف وإدخال الكهرباء إليها، بالإضافة إلى الخدمات الصحية التي تسعى الدولة لتقديمها للمواطنين وتوفير الرعاية الطبية لهم، وتطوير المستشفيات المراكز الصحية في القرى والمراكز والنجوع.

حياة كريمة التنمية الشاملة مبادرة حياة كريمة عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي وحدات سكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

بعد دراسة تحريك السعر..بكم سيصبح رغيف العيش؟

كشفت خيانته مع جارتها..حكاية قتل سيدة النزهة على يد زوجها| بث مباشر

ميدو يوضح تفاصيل إصابة حلمي طولان في مباراة إنبي وفاركو

ترشيحاتنا

جنايات المنصورة تقضى بإعدام قاتل صديقه مهندس الدقهلية

ثواب من مشى في قضاء حوائج الناس

صحيفة كويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسي في بلجيكا وتأكيده للاتجاه نحو الطاقة الخضراء النظيفة

الأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية تستحوذان على 6.3% من إجمالى صادرات القطاع

روشتة برلمانية لـ إنهاء أزمة التعدي على الأراضي الزراعية

باب صاج وحمام.. دفاع علاء حسانين يكشف تفاصيل معاينة حفر استخراج الآثار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطويل الرموش في ثلاثة أيام فقط ..أكتشفي سر دموع العين

بمشاركة الفرقاطة "سجم طابا"..البحرية المصرية والإسبانية تنفذ تدريباً بنطاق الأسطول الشمالي

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

فيديو

عايشنا مشاعر حب.. هدية طفلين لروح ريان المغربي

فيديو جراف.. ماذا قالت بشرى عن فيلمها الجديد ومحمد رمضان

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

تجاوز وتطاول.. عمر كمال أعاد مونتاج الفيديو الذي تسبب في وقفة |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ