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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس صحة الشيوخ: مشاركة مصر في القمة الأوروبية الأفريقية بفضل التحركات الدولية والإقليمية للرئيس

الدكتور محمد جزر
الدكتور محمد جزر رئيس صحة الشيوخ

أكد النائب الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن المشاركة المصرية في القمة العربية الأفريقية السادسة هذا العام، والتى تعقد تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤيةٍ مشتركةٍ حتى 2030"، يؤكد مكانة مصر الدولية، وذلك بفضل التحركات الدولية والإقليمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أن مصر أول من احتضنت هذه القمة فى عام 2000 وقامت بتوفير آليات التعاون الأوروبى الإفريقي، وتوطيد وتعميق العلاقات الإفريقية الأوروبية ، كما بذلت جهوداً كبرى فى ملفات التنمية فى إفريقيا .

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن مشاركة مصر بقيادة الرئيس السيسي، سيكون لها دورها المؤثر والفعال في نقل رؤية مصر والقارة الأفريقية ووضعها أمام القادة الأوروبيين وقادة دول أفريقيا المشاركين ، وأن "القمة الأفريقية الأوروبية" تأتي في توقيت شديد الأهمية حيث تواجه فيه القارة الإفريقية العديد من التحديات التنموية والاقتصادية والصحية، بجانب تزايد خطر تغير قضايا المناخ. 

 

وأشار ، إلى أن القمة فرصة  لدمج الاقتصاد الإفريقي في الاقتصاد العالمي ، ودعم التعاون بين دول القارتين في جميع المجالات الصناعية والتجارية والصحية، مشيرا إلى أن محاور الاجتماع  تصب كلها في تبادل الخبرات والاستثمارات في هذه المجالات ونقل الخبرات والتجارب الاوروبية الناجحة الي الدول الافريقية وعلى رأسها  تمويل النمو، والنظم الصّحّيّة وإنتاج اللقاحات في أعقاب جائحة كورونا.

وأشار الدكتور محمد جزر ، أن القمه أيضا فرصةً فريدةً لإرساء الأُسس ، لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ،مع أعلى مشاركة سياسية من قادة ورؤساء الحكومات من الجانبين، والقائمة على الثقة والفَهم الواضح للمصالح المشتركة، كما تسعى الدول الإفريقية إلى التّأكيد على ضرورة وفاء الدّول المُتقدّمة بالتزاماتها المُتعلّقة بتمويل قضايا المناخ لدول القارة .

القارة الافريقية القمة العربية جائحة كورونا الرئيس السيسي مجلس الشيوخ الاقتصاد العالمى

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