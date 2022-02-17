اكتشاف المواهب.. يسرا تروج لمشاركتها في برنامج الدوم الليلة

روجت الفنانة يسرا عن مشاركتها مع لجنة التحكيم في برنامج الدوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت يسرا صورة لها بفستان أحمر جذاب، وعلقت كاتبة: “استنوني الليلة أنا ولجنة تحكيم في أولى حلقات برنامج #الدوم أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط، الساعة 10 مساءً على قناة on، واستمتعوا بأقوى وأجمل المواهب”.

جدير بالذكر انه أذيعت الحلقة الأولى من برنامج "الدوم"، والذى يعد أول برنامج اكتشاف مواهب مصرية فى مجالى الغناء والتمثيل وتقديم البرامج معا.

وخلال الحلقة أبهرت وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم الحضور، من خلال العزف على الفلوت، حيث شاركت تحت عنوان “لمسة وفاء” وقدمت مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة تحت قيادة المايسترو ناير ناجى.

كما ظهر الفنان كريم عبد العزيز، والذى أبدى سعادته بمستوى البرنامج ووجه رسالة الى المشتركين الا يخافوا الا مش شىء واحد وهو عدم تحقيق حلمهم.

كما ظهرت فى الحلقة الإعلامية نجوي إبراهيم إبراهيم والتى وجهت كلمة الى الشباب المشاركين فى البرنامج فى فئة تقديم البرامج التليفزيونية ، كما ظهرت الفنانة شيرين وشاركت بتقديم عدد من الأغاني وهما “الحكاية” و “كلها غيرانة”.

وجاءت إطلالة شيرين عبد الوهاب مختلفة بعدما ارتدت بدلة رجالي "اسموكين"، الا انها لم تكن المرة الاولي التي تظهر فيها بهذا اللوك، فقد سبق وان ظهرت ببدلة رجالي منذ عدة سنوات مهرجان هلا فبراير.