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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر برام الله:نقف بجانب الشعب الفلسطيني لتحقيق طموحه المشروع بإقامة دولته

سفير مصر في رام الله
سفير مصر في رام الله يلتقي نائب رئيس حركة فتح

استقبل محمود العالول “أبو جهاد”، نائب رئيس حركة فتح، اليوم الخميس، السفير طارق طايل، رئيس بعثة مصر في رام الله.

واستعرض "العالول"، التطورات والتوترات التي شهدتها مدينة القدس خلال الأيام الماضية؛ بسبب سياسات التهجير التي تُمارس ضد السكان الفلسطينيين، كما تناول اللقاء سياسات الصمود الفلسطيني في مختلف الأراضي الفلسطينية.

وثمّن "العالول"، الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، وفي جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة. 

ومن جانبه، صرّح “طايل”، في أعقاب اللقاء، بأن القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالمنطقة العربية، مُعرباً عن القلق إزاء الممارسات التي تشهدها بعض المدن الفلسطينية لاسيما القدس.

 وأكد أن مصر لن تألو جهداً في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته، سواءً من خلال العمل والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة التوترات الحالية، أو من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، أو الدفع لإعادة إحياء عملية السلام في سبيل تحقيق الاستقرار الإقليمي، وتحقيق طموح الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

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