جميلة عوض تنشر صورا من كواليس فيلم "عروستي".. شاهد

شاركت الفنانة جميلة عوض صور من كواليس فيلم “عروستي”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت جميلة عوض برفقه الفنانة صابرين، والفنان أحمد حاتم، وعلقت جميلة عوض علي الصور كاتبة: “من الكواليس مع الناس اللي بحبهم اوي اوي”.

فيلم "عروستي" بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، وكل من الفنانين صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

وكانت جميلة عوض، قد أوضحت أنها كانت تحب كواليس فيلم "عروستى "، مشيرة إلى أنه فيلم لايت كوميدى يحتوى على أماكن جميلة و الوان مبهجة.