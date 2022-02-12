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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد الحب.. جميلة عوض تروج لعرض فيلم عروستى

فيلم عروستى
فيلم عروستى

نشرت الفنانة جميلة عوض تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن عرض فيلمها “عروستى” عبر منصة نتفليكس بمناسبة عيد الحب. 

وقالت جميلة عوض : “الفيلم يعرض بداية من يوم 13 من شهر فبراير الجاري على منصة نتفليكس”.

وأضافت جميلة عوض : "ممتلئة بالحماس، فيلم (عروستي) سيتم عرضه يوم عيد الحب، لقد تم صنعه بالكثير من الحب، الكثير من الضحك، فريق عمل مرح، والكثير من الألوان، أتمنى أن تستمتعوا به مثلما استمتعنا نحن".

فيلم "عروستي" بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، وكل من الفنانين صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

وكانت جميلة عوض، قد أوضحت أنها كانت تحب كواليس فيلم "عروستى "، مشيرة إلى أنه فيلم لايت كوميدى يحتوى على أماكن جميلة و الوان مبهجة.

جميلة عوض احمد حاتم الفنانة جميلة عوض الفنان احمد حاتم فيلم عروستى

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