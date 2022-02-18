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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

خطة البرلمان تناقش توصيات الموازنة العامة للعام المالى 2021 - 2022 الأحد

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد إجتماعاتها يومى الأحد والأثنين المقلين.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تناقش خلال إجتماعها يوم الأحد المقبل لمتابعة توصيات الموازنة العامة للعام المالى 2021 - 2022.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد إجتماع يوم الأثنين المقبل لمناقشة الحساب الختامى للعام المالى 2020 - 2021.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري.

ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاي.

ونص القانون في مادته الأولى على إنشاء هيئة عامة خدمية تُسمى المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة أحد فروع المجلس.

وحددت المادة الثانية أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري.

بينما منحت المادة الثالثة للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان توصيات الموازنة العامة للعام المالى 2021 - 2022 الحساب الختامى للعام المالى 2020 - 2021 المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

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