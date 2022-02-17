صحة الدقهلية: 55 ألف منتفعة في المرحلة الأولى لمبادرة ايامنا أحلى

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن انتهاء المرحلة الأولى من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" والتى جرى اطلاقها بمدن " المنصورة، ميت غمر، تمي الامديد، دكرنس الجمالية، المطرية، بلقاس، طلخا، محلة دمنة " يوم الأحد الماضي مشيرا الى ان عدد المنتفعات من الخدمات الطبية التى قدمتها الحملة بلغ 55250 منتفعة .

وأضاف انه جرى تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد حوالي 27 ألف سيده منهن 5000 حالة جديدة كما جرى تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لعدد 2800 سيده ومتابعة حمل لعدد 1500 حالة وإجراء كشف نساء لعدد 3170 سيده .

وأشار إلى أنه جرى تقديم المشورة الطبية لعدد 11 الف حالة حيث تم توقيع الكشف الطبي وتوفير جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية للمنتفعات مجانا كما جرى علي هامش الحملة الكشف على 11 الف و160طفل وعمل فحوصات متنوعة ل 17 الف سيدة.و تم تنفيذ عدد حوالي 100 ندوة ولقاء جماهيري في جميع الادارات الصحية.

وأوضح أن المرحلة الثانية من الحملة سيتم اطلاقها الأحد المقبل 20 / 2/ 2022 بمدن"السنبلاوين، منية النصر ، ميت سلسيل، نبروة، شربين، أجا، بني عبيد، المنزلة، جمصة " وتستمر حتى الخميس الموافق 24 /2 / 2022 .

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