عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: 55 ألف منتفعة في المرحلة الأولى لمبادرة ايامنا أحلى

جانب من أعمال المبادرة
جانب من أعمال المبادرة

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن انتهاء المرحلة الأولى من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" والتى جرى اطلاقها بمدن " المنصورة، ميت غمر، تمي الامديد، دكرنس الجمالية، المطرية، بلقاس، طلخا، محلة دمنة " يوم الأحد الماضي مشيرا الى ان عدد المنتفعات من الخدمات الطبية التى قدمتها الحملة بلغ 55250 منتفعة .

وأضاف انه جرى تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد حوالي 27 ألف سيده منهن 5000 حالة جديدة كما جرى تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لعدد 2800 سيده ومتابعة حمل لعدد 1500 حالة وإجراء كشف نساء لعدد 3170 سيده .

وأشار إلى أنه جرى  تقديم المشورة الطبية لعدد 11 الف حالة حيث تم توقيع الكشف الطبي وتوفير جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية للمنتفعات مجانا كما جرى علي هامش الحملة الكشف على 11 الف و160طفل وعمل فحوصات متنوعة ل 17 الف سيدة.و تم تنفيذ عدد حوالي 100 ندوة ولقاء جماهيري في جميع الادارات الصحية. 

والدة مهندس الدقهلية بعد الحكم بإعدام المتهم: "ربنا جابلي حقي".. فيديو

وأوضح أن المرحلة الثانية من الحملة سيتم اطلاقها الأحد المقبل 20 / 2/ 2022 بمدن"السنبلاوين، منية النصر ، ميت سلسيل، نبروة، شربين، أجا، بني عبيد، المنزلة، جمصة " وتستمر حتى الخميس الموافق 24 /2 / 2022 .

IMG-20220217-WA0074
IMG-20220217-WA0074
IMG-20220217-WA0071
IMG-20220217-WA0071
IMG-20220217-WA0073
IMG-20220217-WA0073
IMG-20220217-WA0072
IMG-20220217-WA0072
IMG-20220217-WA0070
IMG-20220217-WA0070
IMG-20220217-WA0068
IMG-20220217-WA0068
IMG-20220217-WA0069
IMG-20220217-WA0069
IMG-20220217-WA0066
IMG-20220217-WA0066
IMG-20220217-WA0063
IMG-20220217-WA0063
IMG-20220217-WA0067
IMG-20220217-WA0067
IMG-20220217-WA0064
IMG-20220217-WA0064
IMG-20220217-WA0065
IMG-20220217-WA0065
IMG-20220217-WA0062
IMG-20220217-WA0062
المنصورة الدقهلية الخدمات الطبية الصحة الانجابية صحة الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

الأرصاد تحذر من الطقس: سحب رعدية وأمطار على هذه المناطق.. فيديو

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

توترات روسيا وأوكرانيا ترفع الذهب فوق 1900 دولار

تشهد نشاطًا .. البحوث الفلكية : مصر لم تدخل حزام الزلازل |فيديو

موضوعات متعلقة

وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديري الادارات الفنية لمناقشة الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمستشفيات

ترشيحاتنا

مدير القصر العيني الفرنساوي: تحور أوميكرون سيضعف كورونا.. وانتشاره يساعد على تقوية المناعة.. فيديو

قمة إفريقيا أوروبا ..مطالب عاجلة ومهمة من قادة القارة السمراء |ماذا قالوا؟

سفير مصر ببرلين يبحث فرص زيادة جذب الاستثمارات الألمانية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

اسمه جوش| من هو حبيب ابنة عمرو دياب الجديد

فرنسا تنهي التحقيق في حادث إسقاط طائرة رئيسا رواندا وبوروندي عام 1994

رفض استئناف أحمد سعد على دفع 270 ألف جنيه لطليقته سمية الخشاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

تحت بير السلم.. جد يخبئ حفيدته 24 شهرا في غرفة سرية|فيديو

إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة ..ما السبب ؟|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ