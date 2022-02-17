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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يعلق علي فيران توريس: لقطة مش متعودين نشوفها

فيران توريس
فيران توريس

علق مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق، علي عدم وجود شعار برشلونة على قميص اللاعب فيران توريس، عكس زملائه، كذلك لم يتواجد شعار الشركة الراعية "نايكي". 

وكتب مجدي عبد الغني في تويتة له عبر “تويتر”: “لقطة مش متعودين نشوفها في الملاعب الأوروبية.. فيران توريس اللي سجل هدف التعادل لبرشلونة أمام نابولي النهاردة شعار برشلونة مش موجود علي قميصه اللي شارك بيه في مباراة النهاردة .. غريبة دي”.

فيران توريس بدون شعار برشلونة يثير سخرية متابعي الفريق الكتاوني

عقب التعادل مع نابولي.. برشلونة تتصدر تريند تويتر

حسم التعادل الإيجابي بهدفا لهدف مباراة برشلونة مع ضيفه نابولي، اليوم الخميس، في ذهاب الملحق الفاصل لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وفي الدقيقة 29، عاقب زيلنسكي برشلونة بافتتاح التسجيل بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها أعلى الشبكة، الحكم عاد لتقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف وعدم وجود تسلل أثناء خروج الكرة.

وفي الدقيقة 58 حصل برشلونة على ركلة جزاء بداعي لمس أحد لاعبي نابولي الكرة بيده في منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 59 أحرز فيران توريس هدف التعادل بعدما نفذ ركلة الجزاء بنجاح.

وأثناء احتفال فيران توريس بالهدف، اتضح عدم وجود شعار برشلونة على القميص، عكس زملائه، كذلك لم يتواجد شعار الشركة الراعية "نايكي".

وتصدر هاشتاج “برشلونة” قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي أداء برشلونة أمام نابولي، كالآتي: 

يذكر أن برشلونة يشارك في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا، فيما كان نابولي احتل وصافة مجموعته في "اليوروباليج" ليخوض مرحلة الملحق المؤهل لثمن النهائي.

مجدي عبد الغني برشلونة فيران توريس اللاعب فيران توريس نابولي

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