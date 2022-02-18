خبير أسري: المتحرشون عاطفيا عبر منصات التواصل خربوا البيوت.. فيديو

قال الدكتور علاء رجب استشاري العلاقات الأسرية، إن المجتمع العربي لا يتقبل فكرة شك الزوج في تصرفات زوجته، مشيرا إلى أن الرجل يحتاج إلى مزيد من ضبط النفس خلال تعامله مع زوجته لاستقرار الأسرة.

وأضاف الدكتور علاء رجب خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المرأة ليس لديها خيار التعدد مثل الرجل فلديها فطرة حباها الله بها من أجل المحافظة على بيتها وأسرتها من الهلاك.

تابع استشاري العلاقات الأسرية، منصات التواصل الاجتماعي ساهمت في خراب الكثير من البيوت بسبب المتحرشين عاطفيا بالزوجات: "عينكي حزينة.. أنا حاسس إن زوجك مش واخد باله منك.

