رضا عبد العال: لعبت مع الأهلي ببلاش لمدة عامين.. والزمالك سبب نجوميتي

أكد الكابتن رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك منتخب مصر السابق، أنه انتقل من الزمالك إلى الأهلي وهو نجم وحاصل على بطولات، والأهلي وقتها لم يكن يحصل على الدوري لمدة أربع مواسم وحينما انضم أضاف للأهلي وحصل على بطولات، مضيفا: "أنا لعبت مع الأهلي ببلاش لمدة عامين.

وأوضح الكابتن رضا عبدالعال، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه انتقل من الزمالك إلى الأهلي بسبب العناد واضطر إلى دفع مستحقاته لمدة عامين في الأهلي إلى الزمالك كتعويض لانتقاله من الأبيض إلى الأحمر، لافتا إلى أن صالح سليم هو سبب تجديده لمدة عامين إضافيين.

واستكمل: "لما لعبت في الأهلي كنت مبسوط في الأول ولكن حصلت معايا حاجات في الأهلي مكنتش متوقعها وكان في تضييق عليا في اللعب، والفلوس اللي كان الأهلي بيديهالي تنازلت عنها لنادي الزمالك والموضوع كان عند في عند"، مقرًا بأن الزمالك هو من صنع نجوميته وليس الأهلي.

