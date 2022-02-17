عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رضا عبد العال: لعبت مع الأهلي ببلاش لمدة عامين.. والزمالك سبب نجوميتي

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

أكد الكابتن رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك منتخب مصر السابق، أنه انتقل من الزمالك إلى الأهلي وهو نجم وحاصل على بطولات، والأهلي وقتها لم يكن يحصل على الدوري لمدة أربع مواسم وحينما انضم أضاف للأهلي وحصل على بطولات، مضيفا: "أنا لعبت مع الأهلي ببلاش لمدة عامين.

 

وأوضح الكابتن رضا عبدالعال، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه انتقل من الزمالك إلى الأهلي بسبب العناد واضطر إلى دفع مستحقاته لمدة عامين في الأهلي إلى الزمالك كتعويض لانتقاله من الأبيض إلى الأحمر، لافتا إلى أن صالح سليم هو سبب تجديده لمدة عامين إضافيين.

 

واستكمل: "لما لعبت في الأهلي كنت مبسوط في الأول ولكن حصلت معايا حاجات في الأهلي مكنتش متوقعها وكان في تضييق عليا في اللعب، والفلوس اللي كان الأهلي بيديهالي تنازلت عنها لنادي الزمالك والموضوع كان عند في عند"، مقرًا بأن الزمالك هو من صنع نجوميته وليس الأهلي.
 

رضا عبدالعال الأهلى منتخب مصر الزمالك أسما إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

الأرصاد تحذر من الطقس: سحب رعدية وأمطار على هذه المناطق.. فيديو

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

ترشيحاتنا

تفاصيل تمرد طارق حامد في الزمالك بسبب مستحقاته المالية

أحمد مجدي: الزمالك ارتكب كل أخطاء كرة القدم ضد سموحة

أوكرانيا.. الجيش يخطط لإجلاء السكان بسبب تصعيد روسيا

بالقتل.. الشابة مروة ترك تروي تفاصيل تهديدات تلاحقها وأسرتها منذ شهور

البيت الأبيض يكشف تفاصيل زيارة وفد للسعودية والإمارات بسبب هجمات الحوثي

تعليق مثير من أسطورة ليفربول بعد مُعادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ