هشام ماجد يكشف تفاصيل فكرة فيلم حامل اللقب

قال الفنان هشام ماجد، فكرة فيلم حامل اللقب، يتحدث عن المشاركة بين الرجل و المرأة، وطريق تخفيف الهموم على بعض.

وأضاف خلال حواره ببرنامج معكم تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة سي بي سي، أن فكرة الفيلم توضح لماذا لا يشعر الرجل بهموم ومشكلات السيدات وايضًا لضحك المواطنين.

ولفت إلى أن الفيلم به أشياء كثيرة ستنال إعجاب المواطنين، وأن فكرة مشاركته بالفيلم، كانت مثيرة، لآن ظهوره كحامل فكرة صادمة، وذلك لوجود راجل حامل.

وعرضت منى الشاذلى مجموعة من الفيديوهات الخاصة بـ كواليس الفيلم، وذلك فى أثناء التصوير.