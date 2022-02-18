مخرج "حامل اللقب" يكشف سبب تأجيل الفيلم أكثر من مرة

قال المخرج هشام فتحي، مخرج فيلم حامل اللقب، إنه تم العمل على الفيلم، من قبل ظهور فيروس كورونا، وتم التوقف لفترة بسبب كورونا و انشغال الفنان هشام ماجد، بـ مسلسل اللعبة".

وأضاف خلال حواره ببرنامج معكم تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة سي بي سي، أنهم طوال الوقت يعملون من أجل تقديم الأفضل فى الفيلم.

ولفت إلى أنهم قاموا بإعادة العمل أكثر من مرة، حتى ظهر بهذا الشكل، وأكد أن هناك بعض الأشياء تم حذفها، وتم إضافة البعض.

وأشار إلى أن هناك أشياء كثيرة تمت بالاتفاق بين نجوم العمل، وكانت هناك بعض الأشياء التى تخرج وظهرت بشكل مميز.

وعرضت منى الشاذلى مجموعة من الفيديوهات الخاصة بـ كواليس الفيلم، وذلك فى أثناء التصوير.