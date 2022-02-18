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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تناغم الدبكة السيناوي والفلكلور البولندي بقصر ثقافة توشكى

صدى البلد

يعد الفن الشعبي من الفنون التي ترسخ عادات وتقاليد الشعوب واستمرار تراثها عبر الأجيال، وفي هذا الإطار تواصل وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة، وتقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، وهيئة التنشيط السياحى، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، وتستمر فعالياته حتى ٢٢ فبراير الجاري.

وأقيم بقصر ثقافة حسن فخر الدين عرض فنى لفرقة سوهاج للفنون الشعبية وقدمت إستعراضاتها الغنائية بصوت الفنان عصام عبدالله "الربابة، الخلخال، التحطيب" بقيادة محمد الرز، بينما قدمت فرقة زيمبابوى رقصاتها الإفريقية على مسرح قصر ثقافة كوم أمبو "الألعاب، فلكلور زيمبابوي، ماريمبا، طبول"

وبحضور رئيس الهيئة قدمت فرقة رضا أشهر رقصاتها بنادي كهرباء صحاري "الإسكندراني، الأقصر، الحجالة، الكرنبة، سماح النوبة،غريب الدار، غزل في الريف، العصايا" بقيادة إيناس عبد العزيز، تدريب محمد القذافي، كما قدمت فرقة سريلانكا استعراضا يعبر عن تراثهم الشعبي، وفي نهاية الحفل قام رئيس الهيئة ورئيس النادي بتبادل الدروع.

رقصة البولونيز

وبقصر ثقافة توشكى قدمت فرقة بولندا رقصات مازوكا، التي تعبر عن حياة الفلاحين في القرون الماضية، بجانب رقصة البولونيز، تلاها عرض فنى لفرقة العريش للفنون الشعبية وقدمت إستعراضات غنائية راقصة منها "السامر السيناوي، الدبكة، قيمو الأفراح، الدحية، رجال سينا"، إلى جانب فاصل غنائي محمد عرفات، تدريب سامح الكاشف.

قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الفن الشعبى مهرجان أسوان البيت الفني للفنون الشعبية التنشيط السياحي إيناس عبدالدايم القذافي عادات وتقاليد العلاقات الثقافية قصر ثقافة توشكى

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