رئيس أكاديمية طيبة يكرم معلمي إدارة أبو النمرس التعليمية.. شاهد

قام الدكتور صديق عفيفي، رئيس أكاديمية طيبة التعليمية، بتكريم معلمي إدارة أبو النمرس التعليمية التابعة لمديرية التربية والتلعليم في الجيزة، خلال حفل لتكريم القيادات التعليمية والمعلمين المتميزين في الجيزة.

ووجه مدير ادارة ابو النمرس التعليمية عبد المقصود السعيد ابراهيم، الشكر الى الدكتور صديق عفيفي على الاستقبال والضيافة وحرصه على تكريم المعلمين، لما للمعلم من دور كبير في بناء المجتمع.

وأكد الدكتور صديق عفيفي، أن المعلم هو من يصنع شخصية الشباب الصانع المستقبل، وأن المعلم له دور كبير في بناء مصرنا التي نتمناها ، حيث انه لا أهمية لمستقبل مصر بدون الاهتمام بالتعليم أولاً، وهو ما يؤكد عليه مراراً وتكراراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، وآخره كان بتوجيه التعيين لـ ١٥٠٠٠٠معلم على مدار الخمس سنوات القادمة .

ودعا عفيفي، الحضور بالوقوف دقيقة تحية تقدير واحترام لمعلمي مصر وتقديرا منا على دورهم الاساسي في نشأة الاجيال الجديدة ، وتكريم بعض المعلمين من مدينة آبو النمرس هى اشارة لأهمية وقيمة المعلمين في ربوع مصر.

فيما استشهد شاكر حسين رئيس اللجنة النقابية بإدارة ابو النمرس التعليمية كما استشهد سيادته بحديث شريف لرسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم "ان العلماء ورثة الأنبياء " وقوله تعالى "وقل ربي زدنى علمًا " وذلك كدلاله عظيمه على أهمية دور المعلمين في المساهمة في نهضة الأمم.

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