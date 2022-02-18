بث مباشر لـ القمة الأفريقية الأوروبية بحضور السيسي

حرصا من موقع “صدى البلد” على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدم البث المباشر لـ الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي بحضور الرئيس السيسي، فى يومها الثاني.

بدأ توافد القادة المشاركين في القمة الأوروبية الأفريقية بمشاركة وحضور الرئيس السيسي.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس العديد من اللقاءات الهامة، على هامش مشاركته في القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة على مدار اليومين الجاريين، بمقر الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسيل، وهي الدورة السادسة لقمة المشاركة بين أفريقيا وأوروبا.

ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي، في اليوم الأول، على هامش مشاركته في القمة الأفريقية الأوروبية.