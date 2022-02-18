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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 18 - 2 - 2022

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي"، أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 18 - 2 - 2022.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:


الطماطم تسجل 6.25 جنيه للكيلو

البصل بـ 3 جنيهات للكيلو

البطاطس .5.25 جنيه للكيلو

الخيار 8 جنيهات

الفلفل الرومي 9 جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ7 جنيهات للكيلو

البسلة 4.5 جنيه

الملوخية 11 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

الجوافة 7 جنيهات
اليوسفى 6 جنيهات
البرتقال 5 جنيهات

الموز 10 جنيهات


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، وأكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

 

الخضراوات اسعار الخضراوات أسعار الخضراوات اليوم اسعار الفاكهة 8 الصبح

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