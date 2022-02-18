220 حصان.. مهرجان الخيول العربية من العلامات البارزة بـ البحيرة

4 دول مشاركة..

كشف اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تفاصيل انطلاق النسخة الخامسة عشرة من مهرجان البحيرة للخيول العربية، موضحًا أن هذا المهرجان من العلامات البارزة للمحافظة ولديه لجنة منظمة كبيرة، ويشترك فيه نحو 220 حصان، منهم 120 حصان في مسابقة الأدب و100 حصان في مسابقة جمال الخيل.

وأضاف آمنة خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: "4 دول مشاركة في المهرجان وهي السعودية والكويت والأردن والبحرين، ويشارك في المهرجان الخيول المسجلة في التسجيلات المصرية والعربية".

وتابع محافظ البحيرة: "المهرجان سينعقد على مدار 3 أيام، وبدأ في الأمس وسينتهي غدا"، وينشط المحافظة ويدعم مسعتها في المنطقة مشيرًا إلى أن المسابقة تنقسم إلى الجمال والأدب، مثل شكل الحصان ونوع الحصان والرقبة والظهر والرجل، ويمنح كل محكم تقديره على ان تكون الدرجة النهائية لكل منهم 20 درجة، كما أن وقفة الخيل لها تقييم أيضا.

وأردف: "سنقدم كؤوس وجوائز مادية وعينية، والمحافظة تمتلك خبرة كبيرة في تنظيم هذا المهرجان ونتمنى أن يشتهر بشكل أكبر، ويشارك محكمون من دول أوروبية مثل إيطاليا".

